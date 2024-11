Lançada 4.ª edição da colectânea de contos vencedores do Prémio Literário João Augusto d'Ornelas

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos lançou, ontem, a 4.ª edição do livro que reúne os contos vencedores do Prémio Literário João Augusto d'Ornelas. O evento teve lugar no Espaço Cowork, situado na Rua São João de Deus, n.º 98, em Câmara de Lobos.

Este prémio tem como objectivo homenagear João Augusto d'Ornelas, um dos escritores mais notáveis da Região no século XIX, natural da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, mas também promover o desenvolvimento literário e a valorização da língua portuguesa, incentivando tanto escritores iniciantes quanto experientes a contribuir para a criação literária em língua portuguesa.

A edição agora apresentada conta com o conto vencedor da 4.ª edição do concurso, 'Ilhas', da escritora Ana Paula Figueiredo Pinto, que será agraciada com um prémio pecuniário no valor de 2.000 euros. Na obra podemos ainda encontrar as obras que receberam menção honrosa: 'O Lagar Encantado', de Rui Gomes, que explora os mistérios e encantos da tradição local, e 'O Horário das Treze – A Camioneta para a Ponta do Pargo', de Nicolau Gouveia, um conto que retrata uma jornada pela ilha, oferecendo uma visão singular da vida e dos costumes madeirenses.

"Este prémio distingue-se também por estabelecer como requisito que cada conto apresente, direta ou indiretamente, uma referência às vinhas e/ou ao vinho Madeira — elementos culturais profundamente enraizados na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. Tal característica proporciona uma ligação entre as histórias e a identidade local, promovendo a cultura vinícola como parte da herança regional", refere nota à imprensa.

A cerimónia de lançamento do livro contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, dos autores distinguidos nesta edição, dos membros do júri que avaliaram as obras, e de uma turma de alunos dos Cursos EFA da Escola Básica da Torre.