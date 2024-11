Funchal e Lisboa acolhe apresentação da nova edição dos 'Cadernos da Paz'

Na próxima sexta-feira, 22 de Novembro, será apresentada a nova edição dos 'Cadernos da Paz', em sessão simultânea no Funchal e em Lisboa.

O evento, que se realizará às 18 horas, decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), situado na Rua do Matadouro, e contará com um debate sobre a construção de uma cultura de paz. A iniciativa será transmitida também via Zoom, mas com ênfase na participação presencial.

No Funchal, a mesa de intervenientes será composta por Francisco Faria Paulino, Isabel Santa Clara e Isabel Batista, autores de textos publicados nesta nova edição da publicação.

Já em Lisboa, a sessão terá lugar na sede da ADFA (Associação de Deficientes das Forças Armadas), na Avenida Padre Cruz. Os participantes em Lisboa incluem Nuno Santa Clara Gomes, vice-presidente da ADFA, o conselheiro António Bernardo Colaço, o coronel José Baptista Alves, presidente da mesa do CPPC (Conselho Português para a Paz e Cooperação), e o coronel Carlos Matos Gomes, outro dos autores da edição.

O lançamento do número 5 dos 'Cadernos da Paz' visa promover um diálogo enriquecedor sobre a cultura da paz, reflectindo o empenho das entidades envolvidas em contribuir para a construção de um futuro mais pacífico.

Esta sessão é organizada pela Associação Portuguesa de Juristas Democratas e pelo Núcleo da Madeira do Conselho Português para a Paz e Cooperação.