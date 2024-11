4.ª edição do 'Green Market' decorre sábado e domingo em Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL), em parceria com o Falésia Atelier, organiza entre sábado e domingo, 23 e 24 de Novembro, a 4.ª edição do 'Green Market', a decorrer no Largo da Nossa Senhora da Conceição, na baía de Câmara de Lobos, entre as 14h00 e as 21h00, com entrada livre.

Esta 4.ª edição do Green Market "integra a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos com o tema 'Sem Desperdício'. O objectivo principal é consciencializar a comunidade para a redução de desperdício alimentar, através de diversas actividades, showcookings com foco numa alimentação de base vegetal e sazonal, e iniciativas que promovem práticas sustentáveis", informa uma nota da autarquia.

“Esta 4.ª edição do Green Market vai de encontro ao nosso empenho em promover práticas sustentáveis e sensibilizar a população para a importância da redução do desperdício alimentar. Queremos transformar este evento num espaço de partilha e educação, incentivando escolhas que beneficiem tanto o ambiente quanto a nossa comunidade." Dina Silva, vereadora com o pelouro do Ambiente

Durante o evento, como referido, "o público poderá participar em showcookings com degustação, que abrangem desde a alimentação familiar até a descomplicação da alimentação infantil. Workshops, rastreios básicos de saúde, um atelier ecológico para crianças e música ao vivo com intérpretes regionais completam o programa de animação".

Realçar ainda que o evento deste ano "conta ainda com a transmissão online pela Rádio Ginga e um espaço dedicado a acções sociais e solidárias, como a recolha 'Papel por alimentos' da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, e a iniciativa 'Dê uma nova vida aos brinquedos e livros' que recolherá este tipo de bens para os entregar a instituições de apoio à infância e juventude da Região".

O 'Green Market' Ou Mercado Verde) "funcionará ainda como um ponto de recolha para apoiar instituições que actuam em causas sociais, ambientais e de protecção animal, promovendo a união da comunidade em torno de acções de ajuda colectiva", esclarece a CMCL, que "convida toda a comunidade a participar neste evento gratuito, que alia sustentabilidade, solidariedade e lazer num ambiente familiar e educativo.