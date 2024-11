Bom dia. Manhã com bom tempo, sol a despontar no horizonte e o habitual congestionamento de trânsito na Via Rápida. Assim se pode resumir esta segunda-feira que já teve entre os km 19 e 24, no sentido Machico - Ribeira Brava, com a extensão de 5 quilómetros.

É o único ponto de reparo, embora haja vários sinais de congestionamento nas estradas adjacentes à Via Rápida, o que implica alguma atenção dos automobilistas.