Portos e transporte marítimo com vários desafios ligados à sustentabilidade e digitalização

A APRAM referiu hoje que os portos e o transporte marítimos geram mais de 80% do comércio mundial de mercadorias e, por isso, representa uma grande variedade de carreiras. Esta foi uma das ideias passadas no O Seminário ‘Um Mar de Oportunidades’ está a decorrer na Gare Marítima do Porto do Funchal, dando a conhecer as profissões ligadas ao oceano, num evento organizado pela WISTA, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, inserido no Dia Nacional do Mar.

A regulamentação ambiental, o impacto das alterações climáticas, a cibersegurança e digitalização, as tensões geográficas e a escassez de pessoal qualificado são desafios que acabam por oferecer várias carreiras ligadas ao mar.

No entanto, há estratégias e soluções que podem ser tomadas relacionadas com a sustentabilidade, infra-estruturas, colaboração, talento e digitalização.

Nas perspectivas futuras encontram-se a digitalização completa, bem como a sustentabilidade.