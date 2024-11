Congestionamentos por trânsito intenso, mas também por obras

Bom dia. Manhã com algum trânsito, intenso nalgumas zonas, nomeadamente na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, com congestionamento ao longo de cerca de 3 km.

Uma das notas desta manhã é o trânsito condicionado na Estrada do Aeroporto, por causa de obras, que estão a causar forte constrangimento a muitos automobilistas. Na saída para a Boa Nova, os condutores estão a enfrentar dificuldades por causa desta situação. O mesmo tem acontecido, como já noticiamos, na zona da Cancela.

No sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente na zona nó do Esmeraldo, o que aparenta ser uma avaria, está a causar algum congestionamento na Via Rápida já desde a subida de Santa Rita.