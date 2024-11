Música em dose dupla no arranque da Semana Cultural da freguesia da Ilha

Uma tocata da Banda Filarmónica do Faial abriu, hoje, a XXX Semana Cultural da Ilha, que é organizada pela Casa do Povo da freguesia. Depois de uma visita às exposições, decorreu uma palestra sobre o tema “A importância dos Centros Cívicos na Região”, a cargo do director regional do Património, Rui Cortez, finalizando este primeiro dia com uma actuação do dueto musical ‘Spot the difference’.

A XXX Semana Cultural da Ilha decorre entre os dias 24 de Novembro e 1 de Dezembro, sendo esta edição dedicada ao tema “30 anos de SCI – Sabedorias, Criatividade, Interação”.

Hoje, na sessão de abertura oficial do evento, estiveram presentes a vereadora da Câmara Municipal de Santana com o pelouro Social, Educação, Cultura, Juventude e Desporto, o presidente da Junta de Freguesia da Ilha, a presidente da Casa do Povo da Ilha, a deputada de Santana à Assembleia Legislativa Regional e outras individualidades.

O evento prossegue amanhã com a seguinte programação: recepção aos convidados pela estátua viva da Bordadeira - Associação Teatro Bolo do Caco; 19h00 debate: “O Empoderamento da Cultura Artística do Concelho de Santana”, com Élia Gouveia, vereadora com o pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Santana, Nélio Gouveia, presidente da Junta de Freguesia do Arco de São Jorge, Dinis Mendonça, membro da comissão organizadora do Congresso São Jorge Memória e Futuro, Heliodoro Dória, presidente da direcção da Casa do Povo de São Roque do Faial, tendo como moderadora a jornalista do JM Iolanda Chaves. A animação estará a cargo da Tunacedros da Casa do Povo de São Roque do Faial

A Semana será transmitida em directo através do canal naminhaterra.com e Facebook da Casa do Povo da Ilha. Tem o apoio da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, a colaboração da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, Câmara Municipal de Santana, Junta de Freguesia e Paróquia da Ilha e a Associação de Compartes Ilha Autêntica. O evento é cofinanciado pelo PEPAC 23-27 através da ADRAMA.