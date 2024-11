Alguns congestionamentos na Via Rápida, mas sem incidentes

Bom dia. Após um primeiro momento de congestionamento no sítio habitual, a partir da subida do Caniço para a Cancela, ainda antes das 8h00, neste momento continua congestionamento devido a tráfego intenso no sentido Machico - Ribeira Brava, mas já na zona do nó de Pestana Júnior.

No primeiro caso, a dupla fila chegou a ter cerca de 3 km de extensão aos km 17 e 24, neste momento devido a tráfego intenso ascende a cerca de 2 km.

De resto, nas restantes vias, não há sinais de dificuldades na circulação rodoviária.