Natal começa hoje em Santa Cruz

É já hoje, pelas 19h45, que Santa Cruz dá início às festividades de Natal, com a inauguração das iluminações e dos cenários natalícios.

A animação de rua terá início às 19h30 com os duendes inconstantes pelo Teatro Bolo do Caco, seguindo-se a apresentação de um vídeo mapping por Glitch Visual Artists e a apresentação das iluminações e quadros natalícios.

A festa terá continuidade com a bênção do presépio, a participação do Coro Infantil da EB1/PE da Assomada, uma arruada pela Banda Municipal de Santa Cruz, seguida de dois concertos, um por Énia Caires e outro pelos Black and White Dixieland Jazz Band, com Diana Duarte.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, em 2024, Santa Cruz vai reforçar o cartaz de festas de Natal e Fim-de-Ano no município num investimento que segundo o executivo ascende a meio milhão de euros, abrange todas as freguesias do concelho e que inclui também a celebração do Santo Amaro, a 15 de Janeiro.

"Em todo o concelho foram instalados 49,5 km de gambiarra com cerca de 32 mil lâmpadas, às quais se junta 827.494 lâmpadas de iluminação decorativa. Todas as igrejas receberam elementos luminosos decorativos, e quatro capelas também foram contempladas", detalha o executivo em comunicado de imprensa.

Todas as freguesias do concelho receberam também "cenários alusivos ao Natal (16 no total) da autoria do parceiro ALPENDRE & Carlos Manuel Ramos."

Foram ainda distribuídos pelos cenários e por vários espaços ajardinados à volta do concelho 5.600 manhãs de páscoa e 120 pinheiros.