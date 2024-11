O Clube de Golf do Santo da Serra realizou, esta noite, o seu tradicional Jantar de Gala, que marca o fim da época.

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

No evento, que teve lugar no Hotel Pestana Casino Park, a instituição reuniu os sócios e membros do clube numa noite repleta de momentos emocionantes, com destaque para a participação especial do humorista Herman José.