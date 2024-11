Madeira sob aviso amarelo para a chuva durante 12 horas de domingo

Dada a previsão de chuva, vento e trovoada que já estava previsto para o próximo domingo, um dia tempestuoso no horizonte, era quase certo que o IPMA iria colocar a Madeira sob um certo nível de aviso meteorológico. Assim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de accionar essa solução de aviso à população para amarelo.

A autoridade meteorológica coloca todo o arquipélago, do mar à serra, sob aviso amarelo para "chuva por vezes forte, passando a aguaceiros que podem ser acompanhados de trovoada" ao longo de 12 horas. Ainda que não seja norma antecipar tal situação, que depende da evolução nas horas que se seguem, o IPMA pode muito bem elevar esse aviso para laranja.

Assim, entre as zero horas de domingo e o meio-dia, costa norte e costa sul, bem como as zonas montanhosas da ilha da Madeira, assim como a ilha do Porto Santo, estarão sob alerta, sendo certo que o vento poderá atingir rajadas de até 90 km/hora, com este temporal que vem de Oeste, entrando terra dentro pela zona da Calheta.

O mar também deverá merecer atenção da Capitania do Porto do Funchal.

As temperaturas, sobretudo na serra, também vão descer, segundo o IPMA.