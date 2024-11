CDU junto dos feirantes na denúncia sobre a degradação do Mercado Agrícola do Santo da Serra

A CDU junta-se a feirantes e fregueses na denúncia em relação ao estado de degradação em que se encontra o Mercado Agrícola do Santo da Serra e pede uma intervenção por parte da Câmara Municipal de Santa Cruz. Ricardo Lume esteve de visita ao espaço, após ter recebido várias denúncias de feirantes.

O dirigente da CDU afirma que "muitos feirantes e visitantes do Mercado Agrícola do Santo da Serra denunciaram que sempre que chove, acontece que este espaço de comércio se transforma numa autêntica piscina, não dando qualquer comodidade ou segurança no trabalho dos comerciantes e clientes deste mercado, tendo mesmo, os comerciantes de aparar a água das chuvas com baldes e interditar certas passagens".

A CDU aponta que, apesar de pagarem a renda para utilização das bancas e dos espaços comerciais à Câmara Municipal de Santa Cruz, os feirantes e vendedores continuam sem ter condições de trabalho. "Estamos no Inverno e os dias são mais chuvosos, situação que está a condicionar a actividade deste emblemático Mercado Agrícola, à quem já ponha em causa continuar a sua actividade nesta infra-estrutura devido à inercia do executivo da Câmara Municipal do JPP em garantir obras de beneficiação principalmente na cobertura do Mercado", acusa Ricardo Lume.

Ricardo Lume avança que os feirantes estão a dinamizar um abaixo-assinado dirigido à Câmara Municipal de Santa Cruz a reivindicar que sejam feitas obras nas coberturas deste mercado, para que possa ser utilizado em segurança ao longo de todo o ano.