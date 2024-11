Portugal é o melhor destino de golfe da Europa

Portugal venceu, nesta 11.ª edição do World Golf Awards, que decorre no Hotel Savoy Palace, o prémio de Melhor Destino de Golfe da Europa.

O World Golf Awards, desde que foi lançado em 2014, pretende elevar os padrões no sector do turismo de golfe, recompensando as organizações que são líderes nos seus campos.

A Região Autónoma da Madeira está nomeada, nesta edição, para Melhor Destino Mundial Emergente de Golfe. Nesta categoria concorre juntamente com Baku (Azerbaijão), Golfe East Mallorca (Espanha), Cidade Económica Rei Abdullah (Arábia Saudita), Maremma, Toscana (Itália), Mie (Japão), Miyazaki (Japão) e Sicília (Itália).