Distingue-se a excelência no turismo de golfe esta noite

Decorre no hotel Savoy Palace, no Funchal, a 11.ª Gala dos World Golf Awards, uma cerimónia que pretende celebrar e recompensar a excelência do turismo de golfe, campos de classe mundial e destinos de golfe. A cerimónia, prevista para começar às 20 horas, será dirigida pelo comentador desportivo Steve Rider.

No evento estão presentes líderes do turismo de golfe da África, Ásia, Europa, Médio Oriente, América Latina, América do Norte e Oceania.

A Região Autónoma da Madeira está nomeada, nesta edição, para Melhor Destino Mundial Emergente de Golfe. Nesta categoria concorre juntamente com Baku (Azerbaijão), Golfe East Mallorca (Espanha), Cidade Económica Rei Abdullah (Arábia Saudita), Maremma, Toscana (Itália), Mie (Japão), Miyazaki (Japão) e Sicília (Itália).

Tal como já noticiado na edição impressa desta sexta-feira do DIÁRIO, os três campos da Região Autónoma da Madeira estão nomeados para diversos prémios.

O Clube de Golf do Santo da Serra conta com quatro nomeações: ‘World’s Best Par 3 Hole’ [Melhor Buraco Par 3 do Mundo, em português], uma distinção que premeia a qualidade e desafio do buraco. ‘Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility [Melhor Instalação de Golfe Eco-Friendly da Europa], que reconhece os esforços do clube na preservação e protecção do meio ambiente. Poderá ser distinguido, ainda, como ‘Europe Best Golf Course’ [Melhor Campo de Golfe da Europa], que destaca a qualidade excepcional do campo, desde o design até à manutenção. Por fim, a nomeação para ‘Portugal Best Golf Course’ [Melhor Campo de Golfe de Portugal], que reafirma a sua posição como um dos destinos de golfe de destaque do país.

Já o Palheiro Golfe, campo localizado no Funchal, recebeu igualmente quatro nomeações: Melhor Campo de Golfe da Europa e de Portugal, que reconhece o design exepcional, assim como a jogabilidade e a experiência geral da prática de golfe; ‘Melhor Clubhouse da Europa’, que reconhece a beleza arquitectónica, comodidades luxuosas e vistas e, por fim, ‘Melhor Hotel de Golfe da Europa’, onde se destaca a integração do Palheiro Golf com o hotel adjacente.

Na Ilha Dourada, o Porto Santo Golfe, com o seu campo desenhado pelo jogador de golfe mundial, Severiano Balesteros, concorre nas categorias para Melhor Campo de Golfe do País e do continente Europeu.

O World Golf Awards, desde que foi lançado em 2014, pretende elevar os padrões no sector do turismo de golfe, recompensando as organizações que são líderes nos seus campos.

Os votos são emitidos por profissionais que trabalham na indústria do golfe e pelo público consumidor deste desporto.