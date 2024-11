Mulher mordida no Funchal por cão de raça considerada perigosa

Uma mulher na casa dos 50 anos foi mordida esta manhã por um cão considerado de raça perigosa, resultando em ferimentos num braço.

O incidente ocorreu no Caminho do Desterro, na freguesia do Monte, Funchal, pelas 7h45, em plena via pública, situação que segundo pudemos apurar não é a primeira vez que aconteceu com os mesmos protagonistas.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local, tendo empenhado uma ambulância para assistir a vítima e uma viatura com pessoal habilitado para recolher o animal, o que até ao momento ainda não aconteceu.

Mal seja apanhado, deverá ser entregue, muito provavelmente, a um canil.