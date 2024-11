O Clube de Golf do Santo da Serra conquistou o prémio de 'World’s Best Par 3 Hole’ [Melhor Buraco Par 3 do Mundo, em português] no World Golf Awards.

Esta é uma distinção que premeia a qualidade e desafio do buraco em questão.

O Club venceu ainda o prémio de Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility [Melhor Instalação de Golfe Eco-Friendly da Europa], que reconhece os esforços do clube na preservação e protecção do meio ambiente.