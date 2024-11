Deputados do PSD desalinhados com o Governo Regional na nomeação de arguidos

Os deputados do PSD abstiveram-se, esta manhã, na votação de um voto de protesto apresentado pelo JPP "contra a nomeação de arguidos em processos judiciais para cargos na Administração Pública Regional". O texto critica fortemente o executivo de Miguel Albuquerque por ter nomeado recentemente o ex-presidente do IASAÚDE para assessor na empresa pública ARM, por este ser arguido no processo ‘Ab Initio’.

A sua aprovação estava garantida, pois os 26 deputados do PS, JPP, Chega, IL e PAN tinham anunciado o seu voto a favor. No entanto, causou alguma surpresa a abstenção da bancada parlamentar do PSD, no que foi interpretado como um desalinhamento com a posição do Governo. Os dois deputados do CDS também se abstiveram. O deputado social-democrata Brício Araújo encontrava-se fora do plenário no momento da votação.

Também causou alguma surpresa a abstenção do PSD na votação do projecto de resolução, da autoria do PS, que pede o "cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira", que foi aprovado com os votos a favor do PS, JPP, IL e PAN.