A Universidade da Madeira (UMa) tem vindo a implementar diversas iniciativas com o objetivo de apoiar o sucesso académico dos seus estudantes. Um dos exemplos destas iniciativas é o Programa UMa Mentoria por Pares, implementado pela equipa do Serviço de Psicologia da UMa destaca-se como uma excelente oportunidade para promover a adaptação, integração e bem-estar dos novos estudantes e promover um ambiente de aprendizagem mais colaborativo e solidário. Este programa, baseado no voluntariado universitário e na aprendizagem informal, envolve a troca de experiências e apoio entre estudantes, assumindo um papel crucial pelo impacto positivo, não só a nível académico, mas também no desenvolvimento pessoal e social de todos estudantes envolvidos.

O objetivo do Programa UMa Mentoria por Pares é proporcionar um acompanhamento informal e personalizado, no qual os Mentores (estudantes de anos mais avançados) apoiam os Mentorandos (estudantes do 1º ano) a navegar nas primeiras etapas da vida académica. Apoiando-os na transição do ensino secundário para o ensino superior, através da partilha de estratégias e experiências para lidar com os desafios e fatores associados a este contexto, por exemplo ao nível da gestão do tempo, dos métodos de estudo, dos modelos de avaliação e das atividades extracurriculares que a universidade oferece.

A interação entre estudantes de diferentes anos do curso promove a construção de uma rede de contatos e o fortalecimento de laços dentro da comunidade académica, criando assim um espaço de apoio mais próximo e empático, que pode ser determinante para o seu sucesso académico, especialmente neste processo de transição para o ensino superior.

Para os estudantes Mentores apoiar os novos colegas é uma experiência enriquecedora e altruísta, que promove o desenvolvimento de competências sociais, pessoais e académicas (resolução de problemas, gestão de conflitos, liderança, comunicação, autonomia, responsabilidade e compromisso) e um maior sentimento de pertença com a sua instituição do ensino superior ao fazer parte de uma rede de suporte de estudantes de diferentes cursos da UMa. No âmbito do Programa, os estudantes Mentores, contribuem para o aumento da participação na vida académica e social universitária, promovendo atividades de bem-estar e de socialização dirigidas aos novos estudantes em geral. A participação dos estudantes Mentores no programa é voluntária e possibilita o acesso a certificado de participação e/ou suplemento ao diploma.

Para os estudantes Mentorandos, o programa oferece um apoio fundamental na sua adaptação à vida universitária, desde o processo de integração na universidade até à gestão das exigências deste contexto. O apoio proporcionado pelos mentores pode ser determinante para a motivação e o estabelecimento de relações sociais positivas e de suporte, como um facilitador da integração, do sucesso e envolvimento nas atividades académicas por parte dos novos estudantes.

Através deste programa, pretende-se continuar a contribuir para incentivar a colaboração, a empatia e a partilha de conhecimentos, bem como a criação de uma comunidade universitária mais coesa e resiliente, com um impacto positivo no sucesso académico dos estudantes, através da criação de uma rede de apoio que vai além da sala de aula.