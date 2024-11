Inscrições para o Rali Porto Santo terminam a 15 de Novembro

É já esta sexta-feira, dia 15 de Novembro, que termina o prazo para as inscrições no Rali Porto Santo, sétima e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira que estará na estrada nos dias 29 e 30 de Novembro.

A organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo, fechará a temporada regional da modalidade e será palco da coroação do novo campeão regional da especialidade.

A Rali Porto Santo tem início às 21h50 de sexta-feira, dia 29, e o primeiro concorrente arrancará às 22 horas para a super-especial 'Porto Santo Line', num percurso com 2,20 km no kartódromo local. A competição regressará à estrada no sábado para duas secções competitivas.

A primeira inclui duas passagens por Golfe, traçado novo entre o Campo de Baixo e o Centro Hípico, e Serras 'Coral', o maior troço cronometrado do evento. À tarde, são cumpridas dupla ronda por Golfe e mais uma passagem por Serras 'Coral'.

A cerimónia de entrega de prémios e coroação do novo campeão regional terá lugar às 17h12 no centro de Vila Baleira.