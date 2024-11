Câmara Municipal do Porto Santo ‘vestida’ de Rali

A Câmara Municipal do Porto Santo está engalanada para receber o regresso dos ralis à "ilha dourada", nomeadamente do Rali do Porto Santo, que vai para a estrada a 29 de Novembro.

O evento, organizado pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, marca o encerramento do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira de 2024.

O prazo para as inscrições no Rali do Porto Santo termina amanhã, 15 de Novembro e a prova tem início na noite de sexta-feira, 29, com a super-especial 'Porto Santo Line', no kartódromo local.

O ralo prossegue no sábado, 30 de Novembro, com duas secções, a primeira com dupla passagem por Golfe e Serras 'Coral' e a complementar com dupla ronda por Golfe e evolução única por Serras 'Coral.

A cerimónia de entrega de prémios e festa de encerramento da temporada terá lugar às 17h12, no centro de Vila Baleira.