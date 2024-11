Trânsito congestionado ao longo de 4 km

Ainda que com tendência para diminuir de intensidade, o trânsito nesta manhã de sexta-feira apresenta-se com algum congestionamento, nomeadamente na Via Rápida, desde o caniço até ao nó de Pestana Júnior.

Entre o km 25 e o 21, a Via Litoral aponta para pára-arranca e trânsito intenso e lento nessa zona em específico, numa altura que faz bom tempo, não chove, mas poderá haver algumas zonas com piso ainda molhado.

Mais para o centro do Funchal, há algum congestionamento entre a rotunda do Hospital e o Campo da barca, atravessando toda a Cota 40.

Mais recente, a aplicação Infovias lançou um aviso de congestionamento na Via Expresso 5, que liga a Camacha ao Caniço, com trânsito intenso ao longo de 500 metros no sublanço entre a rotunda da cancela e as Eiras.

Atenção à falta de visibilidade por causa do sol, que pode encadear os automobilistas.