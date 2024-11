Acidente congestiona trânsito na Ponte dos Frades em Câmara de Lobos

Um acidente de viação está a congestionar o trânsito na Via Rápida, concretamente na Ponte dos Frades, Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Machico.

Segundo a aplicação InfoVias, verifica-se uma longa fila de carros entre o quilómetro 10 e o quilómetro 12. O congestionamento tem uma extensão de 2 quilómetros.

Ainda de acordo com a aplicação InfoVias, o trânsito encontra-se também congestionado - devido a tráfego intenso - no Caniço - Porto Novo, no sentido Machico - Ribeira Brava, entre o quilómetro 25.2 e o quilómetro 21, numa extensão de 4.2 quilómetros.