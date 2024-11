Bom dia. Além dos habituais pára-arranca nos sítios habituais, o trânsito nesta manhã apenas teve um congestionamento assinalado pela Via Litoral.

Na Via Rápida, ao longo de 2 km, que já está a dissipar, no sentido Machico - Ribeira Brava, os automobilistas sentiram demoras na zona que já é um hábito, a partir da subida do Caniço até pouco depois da Cancela.

De resto, a esta hora e possível circular com relativa normalidade.