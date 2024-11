Trânsito congestionado no sítio do costume

Bom dia. Nesta manhã de segunda-feira, início de semana de trabalho e aulas, as estradas da madeira apresentam-se com o mesmo cenário de sempre, ou seja, trânsito congestionado a partir da Cancela que acaba por afectar outras zonas.

No sentido Machico - Ribeira Brava na Via Rápida é, por isso, a partir da Cancela que começam os primeiros cenários de pára-arranca, seguindo-se o nó de Pestana Júnior, também um ponto de difícil resolução.

Ao longo de todo este trajecto, os automobilistas podem contar, para já, com uma fila de 4 km de extensão devido a tráfego intenso.

No sentido oposto, a partir do nó de Santo António até aos Viveiros, conte com quase 2 km de trânsito lento, também devido a tráfego intenso.