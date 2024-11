Acidente e avaria causam novos congestionamentos na Via Rápida

Um acidente ocorrido há pouco e uma avaria um pouco antes, estão a condicionar fortemente a Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava. Nesta manhã de segunda-feira que já tivera a sua dose de congestionamento matinal, agora pelos piores motivos, mais um acidente.

Uma fila de 2,5 km de extensão a partir do nó da Boa Nova por causa do acidente e uma viatura avariada que causa constrangimento ao longo de quase 2 km, no nó de Santo António para os Viveiros, deixam a circulação mais difícil.