‘Faça o Bem Sem Olhar a Quem’ realiza peditório este sábado

Tal como aconteceu no ano passado, um grupo de amigos do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro criou a equipa ‘Faça o Bem Sem Olhar a Quem’, que vai levar a cabo este sábado, 2 de Novembro, um peditório pelas ruas do Funchal.

O peditório terá início pelas 9h30 no Largo do Phelps e tem o término previsto no mesmo local às 12h30.

Pertencem à equipa ‘Faça o Bem Sem Olhar a Quem’ a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o jurista Manuel António Correia, o sociólogo da Santa Casa da Misericórdia de Machico, Nuno Patrício, o assessor do presidente do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão, e o antigo tesoureiro da Direcção do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Jacinto Gouveia.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

10h00 - Concurso Mundial de Cocktails ‘Classic & Flairbartending’ e Congresso Mundial de Barmen no Savoy Palace;

11h00 - A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos assinala o 75.º aniversário com uma cerimónia comemorativa.

15h00 - D. Nuno Brás irá presidir à missa campal no cerimónia da Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho;

15h30 - O auditório da Casa do Povo da Camacha recebe o encontro formativo ‘Artes do Espetáculo e Folclore’. O evento é organizado pela Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira, que visa ampliar o debate e a reflexão sobre os espectáculos de folclore e a programação artística dos grupos de folclore, no contexto actual.

18h00 - Abertura da 9.ª edição do mMadeira Piano Fest no Teatro Municipal Baltazar Dias

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 2 de Novembro. Dia de Finados ou de Fiéis Defuntos, Dia Internacional para o fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas e Dia Internacional do Bodyboard:

1815 - Nasce o matemático inglês George Boole, na base do desenvolvimento das bases algébricas.

2005 - Portugal e Moçambique chegam a acordo sobre a entrega do controlo da gestão da barragem de Cahora Bassa ao país africano.

2011 - O tribunal superior britânico recusa o recurso do fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, contra um pedido de extradição das autoridades suecas por alegações de violação.

2012 - Alberto João Jardim vence as eleições internas no PSD-Madeira, que disputou com o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque, por 53 por cento contra 47.

2014 - Pelo menos 55 pessoas morrem num atentado suicida perpetrado do lado paquistanês da fronteira entre a Índia e o Paquistão.

2020 - Começa o julgamento do caso do furto e encenação da recuperação do armamento furtado nos paióis nacionais de Tancos. O processo tem 23 acusados, incluindo o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, o ex-diretor nacional da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira, o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e o ex-fuzileiro João Paulino, que segundo o Ministério Público foi o mentor do furto.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, recebe em São Bento Olena Zelenska, mulher do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quem reitera "o firme compromisso" de Portugal no apoio à Ucrânia e aos "enormes" desafios com que o país se confronta.

