Equipa que ganha... não 'se mexe'

O Marítimo entra em campo pelas 14 horas, no Estádio do Marítimo para tentar somar a sua quarta vitória consecutiva na Liga Portugal 2/Meu Super (II Liga) e assim posicionar-se nos lugares do pódio da classificação.

Em jogo a contar para a 10.ª jornada da competição a formação verde-rubro,irá apresentar o mesmo onze que na ronda anterior venceu o Felgueiras, no reduto desde por 3-1.

Assim sendo o técnico Rui Gomes Duarte escolheu o seguinte onze inicial: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Romain Correia, Rodrigo Borges, Fábio China, Danilovic, Fransérgio, Euller, Carlos Daniel, André Rodrigues e Patrick.

Já do lado do Penafiel, que já no vence para a II Liga há três jornada, apresenta-se na Madeira com a seguinte equipa inicial: Manuel Baldé, Maga, Rúben, João Miguel, João Silva, Reko, Batista, Robinho, Tiago, Zé Leite e Gabriel Barbosa.

De referir que à entrada para a 10.ª jornada a formação penafidalense ocupa o segundo lugar com 18 pontos, enquanto os verde-rubros estão no quinto posto com 15 pontos.