Marítimo derrotado (1-2) na estreia de Rui Duarte nos Barreiros

O Marítimo perdeu nos Barreiros com o Penafiel por 2-1, em jogo da 10.ª jornada da II Liga.

No encontro que marcou a estreia do treinador Rui Duarte no Estádio dos Barreiros, os verde-rubros até entraram a vencer, através de um golo Carlos Daniel, aos 11 minutos. No entanto, os visitantes deram a volta ao marcador, através de Reko (31) e de Robinho (61).

Na próxima jornada, a formação madeirense visita a casa do Leixões, no dia 11 de Novembro, às 14 horas.