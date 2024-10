Asfaltagem da Estrada do Conde de Carvalhal em curso

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, visitou, hoje, a asfaltagem em curso de uma das mais movimentadas vidas da zona este da cidade, a Estrada do Conde de Carvalhal. Isto no mesmo dia em que uma nova empreitada para asfaltagem de vários arruamentos do Funchal, no valor de quase 3 milhões de euros, foi aprovada em reunião de câmara.

"A Câmara está a atravessar um período óptimo de credibilidade" Conforme avançou o DIÁRIO, o executivo do Funchal aprovou, hoje, um Código de Conduta contra corrupção

Quanto à asfaltagem na Estrada do Conde de Carvalhal, a mesma está incluída num conjunto de intervenções previstas para a beneficiação de pavimentos betuminosos da rede viária municipal, já iniciada e concluída numa 1.º empreitada, que incluiu as Avenidas do Infante e Calouste Gulbenkian, Rua Pestana Júnior e Ladeira da Casa Branca, no valor global de 406.550,70 euros.

A autarquia explica que a objectivo da empreitada agora em curso é reabilitar a camada superficial do pavimento betuminoso de dois troços de arruamentos da freguesia de São Gonçalo, respectivamente Rua Conde Carvalhal (entre o Largo de São Gonçalo e a saída da VR1 na Cancela) numa extensão de 2.330 metros, e da Estrada Velha da Camacha (entre a Estrada do Aeroporto- ER204 e a Rua Caridade Pestana), numa extensão de 373 metros.

Os trabalhos incluem: "a fresagem mecânica da camada de desgaste superficial do betuminoso existente na espessura média de 0,05m, que poderá oscilar para mais ou para menos consoante o desempeno da plataforma existente, seguida da limpeza da plataforma, aplicação duma rega de colagem com emulsão catiónica rápida tipo CRD - 1 à taxa de 0,5Kg/m2 e lançamento duma nova camada de mistura betuminosa a quente AC14 Surf 35/50 (BB) na mesma espessura média de 0,05m após recalque", descreve uma nota do executivo.

De realçar que, devido a esta obra, se tornou necessário condicionar a circulação rodoviária neste arruamento, no troço compreendido entre o Largo João Abel Caldeira Leal e a saída da Via Rápida/Estrada do Aeroporto, até ao dia 8 de Novembro, sendo que durante a realização dos trabalhos a circulação rodoviária realiza-se de forma alternada, coordenada por sistema semafórico temporário.

Em nota de imprensa a CMF solicita ainda "colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local".