Madeira e Porto Santo representada em dois festivais de canto improvisado no Alentejo

Desde ontem, tocadores e repentistas da Madeira e do Porto Santo marcam presença em dois festivais de canto improvisado nomeadamente, no 'Cantar de Improviso e ao Desafio', que se realizou ontem Cine Teatro Municipal de Castro Verde, e no 'Festival de Improviso 24 - Despique e Baldão', que se realiza hoje no Centro Social de Amoreiras-Gare, no concelho de Odemira.

Esta presença no Alentejo é da responsabilidade da Associação Musical e Cultural Xarabanda e numa parceria com a ACA – 'Os Cardadores da Sete' e a Associação para o Desenvolvimento de Amoreiras – Gare e o CVVCCI – Centro de Valorização da Viola Campaniça e do Cante de Improviso, um grupo de Charamba e outro de Despique, levam a Madeira e o Porto Santo, ao Alentejo.

Segundo a organização, o festival tem o objectivo de “valorizar e preservar a cantares de improviso nacionais, em particular os do Baixo Alentejo, nomeadamente o cante ao Despique e o cante ao Baldão”.

Para além dos cantadores do Alentejo Litoral, participam também no evento, improvisadores das diversas regiões de Portugal, nomeadamente: Minho, Açores, Madeira e Porto Santo. Da iniciativa, fazem ainda parte, Conversas à mesa Redonda, Cantares ao Desafio e Concertos.

O grupo de tocadores e cantadores que representam o arquipélago da Madeira é formado por: Gilberto Reis (rajão e canto), Carlos Rocha (acordeão e canto), de Santa Cruz, Madeira e Manuel Soares (viola de arame e canto), Amândio Góis (canto) e Raimundo Coelho (canto), do Porto Santo.

Roberto Moniz, presidente da Associação Xarabanda e responsável pela comitiva da Madeira, disse que esta é mais uma oportunidade de mostrar os géneros de canto improvisado (Charamba e Despique) além-fronteiras, assim como, proporcionar experiências significativas a todos os participantes, motivando os nossos improvisadores e tocadores para a continuação desta prática.

Adiantou ainda que apesar de nos últimos anos ter perdido muitos dos seus ícones, também tem ganho outros praticantes mais jovens, graças ao trabalho de formação que tem vindo a ser realizado pela associação Xarabanda, através do professor Roberto Moniz e pela EB/PE/Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – Camacha, através da professora Gabriela Rodrigues.

Salientou o responsável que intenção da Associação Xarabanda é reforçar a continuidade na recolha e divulgação das manifestações em forma de canto improvisado, nomeadamente o Charamba e o Despique, enquanto prática artística da Madeira e Porto Santo, identificando e contribuindo para o mapeamento de expressões culturais regionais de património cultural e imaterial da Região Autónoma da Madeira.