Mais de 390 bebés da Madeira imunizados contra o vírus sincicial respiratório em Outubro

O Serviço Regional de Saúde da Madeira deu início à Campanha de Imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em crianças para a época 2024-2025 a 1 de Outubro último, tendo permitido imunizar 391 bebés da Região até 27 de Outubro.

A inoculação visa prevenir a doença provocada pelo vírus sincicial respiratório, um vírus respiratório muito comum e contagioso, que circula entre o Outono e a Primavera, causando bronquiolites e pneumonias, que resultam muitas vezes em hospitalizações. A medida de imunização é administrada de forma gratuita aos grupos com risco acrescido de desenvolver doença grave.

Em nota emitida, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil destaca que o Governo Regional investiu 400 mil euros na Estratégia de imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório em bebés, na época 2023-2024, permitindo reduzir 55% no número de hospitalizações no SESARAM por infecção respiratória aguda, associada ao VSR, em crianças até os 12 meses de idade.

A implementação da estratégia de imunização contra o VSR na RAM, na época 2023-2024, foi inovadora no país e permitiu oferecer esta proteção a 1715 crianças, ao nascimento ou até os 8 meses, na sua primeira época de VSR. SRSPC

A estratégia de imunização contra o VSR na Região foi galardoada com o 'Grande Prémio' da Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) na sequência da apresentação de um trabalho sobre o impacto da imunização contra o VSR na Madeira, pelos Serviços de Pediatria e de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica do SESARAM. O prémio, que reflecte o reconhecimento nacional dos impactos positivos da medida de imunização, foi atribuído no Congresso anual da SPP, realizado de 23 a 25 de Outubro, em Vilamoura.