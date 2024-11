Quinteto de Sopros 'Atlântida' em concerto com a participação especial da pianista Anikó Harangi

O Quinteto de Sopros 'Atlântida' apresenta este sábado, 2 de Novembro, um concerto de música de câmara com a participação especial da pianista Anikó Harangi.

A apresentação, a ter lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, está aprazada para as 18 horas.

Durante o concerto serão apresentadas obras com composições de Ludwig van Beethoven e de Felix Mendelssohn.

O Quinteto de Sopros 'Atlântida' é constituído por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros, tendo-se apresentado ao longo das últimas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira. A composição possui no seu vasto repertório obras de vários compositores regionais, nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos são conhecidos por leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

O concerto de hoje do 'Atlântida' contará com Pedro Camacho na flauta, Louise Whipham no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Manuel Balbino no fagote e Rúben Silva na trompa.

A artista convidada para este concerto, Hanikó Harangi, tem integrado a estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira diversas vezes, como pianista convidada. É professora no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, tendo sido recentemente distinguida na Gala dos 78º anos da instituição de ensino.

O concerto de hoje é realizado na sequência da parceria estabelecida entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira, e a Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito da iniciativa 'Parlamento Mais Perto'.

Os bilhetes para o concerto estarão à venda no local do evento com um custo de 10 euros, havendo descontos para crianças e jovens. Os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

PROGRAMA

Ludwig van Beethoven [1770 - 1827] - Quinteto para Piano, Oboé, Clarinete, Trompa e Fagote;

Felix Mendelssohn [1809 - 1847], arr. David Walter - Quarteto de cordas op. 12 Nº 1.