PJ deteve homem suspeito de matar mulher “por motivo fútil”, em Machico

O indivíduo de 52 anos suspeito de matar a mulher na passada quarta-feira, em Machico já teve alta hospitalar e foi detido pela Polícia Judiciária.

Segundo um comunicado emitido pela PJ, “os factos ocorreram na madrugada do dia 30 de Outubro, na residência do casal, tendo a vítima sido agredida, por motivo fútil, com um tubo de ferro, na zona da cabeça, acto esse que lhe provocou lesões que lhe causaram a morte.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação de medidas de coacção.