Ribeira Brava agraciou 48 alunos com o prémio de mérito escolar

48 alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do concelho da Ribeira Brava receberam, esta manhã, os prémios de mérito escolar atribuídos pela Câmara Municipal. Um prémio que destaca não só as boas notas, mas também o interesse, a dedicação e o compromisso dos alunos.

Este ano, além de contemplar os alunos das Escolas Básicas e da Escola Secundária, os prémios de mérito incluíram também os melhores alunos do Conservatório de Música da Madeira que frequentam o polo da Ribeira Brava.

Durante a sessão que decorreu no salão Nobre da Câmara Municipal, o vice-presidente da autarquia referiu que este prémio é “fruto do trabalho árduo, da resiliência e do compromisso de cada um com o conhecimento e com a aprendizagem”, sendo estes alunos um exemplo para os colegas e um orgulho para os pais e para o município. Relembrou que o mérito individual não se constrói sozinho e, por isso, deixou uma palavra de reconhecimento aos professores que “desempenham um papel insubstituível na formação destes jovens”, e aos pais e encarregados de educação “pelo apoio incondicional que ajudam a moldar estes estudantes”.

Jorge Santos reafirmou o compromisso da autarquia em continuar a trabalhar para garantir que todos os alunos do concelho tenham as ferramentas e as condições necessárias para alcançar o seu máximo potencial. Recordou o investimento na área da educação, no valor de 400 mil euros anuais, para a formação de todos, desde os mais novos aos seniores, pois só assim é possível construir um concelho cada vez mais forte, solidário e promissor.

Aproveitando a presença do secretário Regional da Educação, agradeceu a Jorge Carvalho “toda a sua disponibilidade que sempre mostrou para atender às nossas preocupações e reivindicações e, acima de tudo, pela confiança que depositou nas diversas parcerias criadas ao longo dos anos.

Os prémios de mérito são “um incentivo para continuarem a sonhar alto, a trabalhar com dedicação e a acreditarem em vós próprios. O vosso sucesso é a prova de que, com determinação, é possível superar os desafios e alcançar grandes conquistas”, referiu o vice-presidente.