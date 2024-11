Bombeiros da Ribeira Brava simulam incêndio em escola

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol realizaram, esta semana, um simulacro para testar medidas de segurança e autoprotecção em dois edifícios da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, no Campanário e na Ribeira Brava. O evento faz parte das actividades de treino da escola e o exercício foi o culminar do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do ano.

“A ideia foi aplicar os meios internos, no caso de resolução de pequenos problemas, ou meios externos, através do alerta da escola para a ativação das entidades necessárias. O exercício englobou Bombeiros, PSP, Protecção Civil Municipal, Protecção Civil Regional e Direcção Regional de Educação que implementa o projecto nas escolas da região”, explicou a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Tratou-se de um simulacro de incêndio num determinado piso com um ferido. O objectivo foi treinar a comunidade educativa e os alunos para os procedimentos que devem ser executados aquando de uma situação real.