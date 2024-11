Acidente na ‘Boa Nova’ entope via rápida

Um acidente rodoviário ocorrido na última hora e cujos contornos não foi possível apurar, está a provocar o congestionamento na via rápida a partir da zona da ‘Boa Nova’ (km 18) no sentido Ribeira Brava – Machico. De acordo com a ‘Info Vias’ o engarrafamento excedia mais de 1 quilómetro de extensão. Alegadamente não terá provocado danos pessoais – bombeiros não foram accionados.