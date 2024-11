Ribeira Brava já reduziu 50% na factura da electricidade com plano de eficiência energética

Os edifícios da Câmara Municipal da Ribeira Brava têm classificação A+ fruto de um investimento em painéis fotovoltaicos que já permitiu uma redução de 50% na fatura da electricidade, no âmbito do plano de eficiência energética em vigor. A informação foi deixada por Ricardo Nascimento na abertura do XVII Seminário Regional Eco-Escolas, que decorre na Ribeira Brava.

O presidente da autarquia diz-se satisfeito por nove estabelecimentos de ensino do concelho ostentarem a bandeira verde Eco-Ecolas, um projecto que pretende que as crianças, desde cedo, aprendam os comportamentos a ter no dia-a-dia, contribuindo para uma educação familiar e incentivando os adultos a mudanças de atitudes.

Durante a sessão de abertura que decorreu na Escola Padre Manuel Álvares, o presidente da Câmara apelou ao fim do modelo “produz, utiliza e deita fora” e incentivou a uma economia circular assente na “redução, reutilização, recuperação e reciclagem de produtos, materiais e recursos” que ganham valor e utilização acrescidos.

Além disso, defendeu o fim do plástico e o uso corretos dos ecopontos, cuja triagem nem sempre é feita como deve ser pela população.

Quanto à mobilidade, a regeneração urbana da vila permite melhor mobilidade aos peões e, segundo afirmou Ricardo Nascimento, “estamos em processo de candidatura, através da AMRAM, ao projeto Plataforma Verticais de gestão urbana que permite fornecer aos automobilistas o número e o local de estacionamentos disponíveis no centro da vila”, bem como a gestão inteligente da iluminação pública que poderá ser outro ponto a implementar.

A sessão de abertura contou com a cerimónia de hastear das bandeiras eco-escolas na nova praceta, acompanhada pelo coro infanto-juvenil da Ribeira Brava.

Antes, foram entregues os galardões e certificados eco-escolas aos municípios regionais, bem como os prémios às escolas vencedoras pelos projetos desenvolvidos. Para esta tarde estão previstas palestras com o investigador João Batista Silva, o antigo diretor florestal Rocha da Silva e o biólogo Pedro Sepúlveda, da Direção Regional do ambiente e Mar.

O programa de amanhã conta com uma visita de campo ao Museu Etnográfico da Madeira instalado no antigo engenho de aguardente da Ribeira Brava, e um Geogiro pelo centro histórico da vila da Ribeira Brava orientada pelo geólogo Sandro Vicente.