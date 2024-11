Cinco prémios para o 'Liceu'

No passado dia 8 de Novembro, no XVII Seminário Regional Eco-Escolas, que decorreu no concelho da Ribeira Brava, na Escola Básica e Secundária do Padre Manuel Álvares, o coordenador da Eco-escolas, da Escola Secundária Jaime Moniz, recebeu cinco prémios relativos aos desafios do programa Eco-escolas realizados no ano lectivo 2023/2024, pelos alunos do Curso Técnico de Gestão de Ambiente, tipo 6, sob a coordenação dos professores da componente técnica, assim como dos professores do grupo de Artes, Carlos Rodrigues e Márcia Henriques e seus alunos.

Os três primeiros prémios foram relativos aos desafios 'Muros com vida'; 'ManifestAR” do Ar que eu respiro' e 'Receitas sustentáveis têm tradição' , e ainda, duas menções honrosas dos desafios 'Eco-cozinheiros' e 'Faber – Castell | A casa do Ecolápis', revela à imprensa.