Mais de 8 mil relâmpagos nas últimas 48 horas

Nos últimos dias, entre o meio-dia de quinta-feira, dia 14, e o meio-dia desta segunda-feira, dia 18, a rede de detecção e localização de descargas eléctricas atmosféricas (raios) do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou um total de 12.932 descargas eléctricas atmosféricas, sendo que mais de 8 mil destes raios ocorreram nas últimas 48 horas. A actividade eléctrica sobre as ilhas da Madeira e do Porto Santo e à volta destas foi mais intensa na tarde/noite de sábado (3.775 raios entre as 12:00 de sábado e as 04:00 de domingo), e a partir da noite deste domingo (3.342 raios após as 20:00).

Os registos preliminares do IPMA indicam um total de 5.357 raios negativos, 5.147 intra-nuvens e 2.428 raios positivos.