ATR não conseguiu aterrar no Porto Santo

O voo NT98 da companhia aérea Binter, com partida do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristino Ronaldo e com destino ao Porto Santo, após duas tentativas de aterragens acabou por regressar à Madeira, esta sexta-feira.

O avião da Binter ATR 72, que saiu do aeroporto de origem às 19h53, tentou aterrar no aeroporto do Porto Santo, mas o vento de oeste, que na altura era forte, impossibilitou a manobra de aterragem.

As condições atmosféricas no Porto Santo não melhoram, optando a Binter por cancelar o voo para a Ilha Dourada.