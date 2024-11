Alunos de São Tomé e Príncipe no Porto Santo 'cantam' o sonho

O concerto de Abertura da Festa da Escola da Vila de 2024 teve início com momentos de grande emoção com os estudantes da Escola Profissional Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal no Porto Santo naturais de São Tomé e Príncipe a 'cantar' os seus sonhos e as suas dificuldades.

O evento, que decorre na noite desta sexta-feira, 15 de Novembro, no Centro de Congressos do Porto Santo, com o tema 'O Sonho Como Engenho de Mudança e de Coragem’, está repleto de diversidade de idades, nacionalidades e estilos musicais.