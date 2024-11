"É imperativo ter um orçamento aprovado", diz Albuquerque

O presidente do Governo Regional está satisfeito com o adiamento da votação da moção de censura, apresentada pelo Chega, pela possibilidade que isso confere de ser aprovado o orçamento regional para 2025. "É imperativo ter um orçamento aprovado", assumiu Albuquerque, garantindo, no entanto, que o seu governo, o seu partido, está preparado para tudo. "Não temos medo de eleições".

"Se não tivermos orçamento fica tudo pelo caminho", disse ainda, referindo-se a uma série de medidas e de actualizações que ficam comprometidas.

O líder do Governo Regional acusou ainda a direcção nacional do Chega de querer desestabilizar a Região Autónoma da Madeira para esconder o falhanço a nível nacional, a propósito da discussão e votação na generalidade do orçamento do Estado.

O governante falava, esta tarde, na abertura da Feira das Vontades, que regressa ao Largo da Restauração e Placa Central. Como ponto de encontro anual, a Associação Casa do Voluntário – IPSS em parceria com a Comissão Organizadora (Garota do Calhau, Direção Regional da Juventude, Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa São José e Causa Social) organiza a XXI Feira das Vontades até 16 de novembro.

A Feira das Vontades surgiu em 2003 e tem com objectivos mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelas instituições que actuam na região e que trabalham com voluntários, técnicos e direções destas instituições. Ao longo dos anos, a Feira das Vontades assume-se como a maior montra da Madeira na área social, pela divulgação dos trabalhos e pela partilha de experiências entre instituições, e pelas iniciativas que incentivam a prática do voluntariado, enquanto expressão de cidadania activa.