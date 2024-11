Mónica Freitas diz a Albuquerque que "o seu projecto chegou ao fim"

'Carta ao senhor presidente', inspirada na canção da norte-americana Pink, foi o título escolhido por Mónica Freitas para a intervenção política semanal em que se dirigiu a Miguel Albuquerque.

Uma 'carta' com perguntas ao presidente do Governo Regional. "O que sente ao ver o aumento das pessoas sem abrigo" ou as vítimas de catástrofes.

"Sente orgulho na Madeira que está a deixar para os jovens", pergunta.

"Como faz para andar de cabeça erguida se, além de si, tem meio governo envolvido em caos de corrupção", questiona a deputada do PAN.

A Madeira, assegura Mónica Freitas, "merece mais". Infelizmente, Miguel Albuquerque "o que tem a dizer é que não abdica do seu lugar".

Para o PAN, é importante "reflectrir no caminho que nos trouxe aqui", para "encontrar o norte e fazer melhor".

A Madeira, afirma, "merecia um presidente que soubesse reconhecer quando o seu projecto chegou ao fim".