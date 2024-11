Albuquerque insiste em avançar para eleições

Miguel Albuquerque reiterou esta manhã na Comissão Política do PSD-M vontade de ir a eleições regionais caso seja esse o cenário decorrente desta “inesperada” e “irresponsável” moção de censura apresentada esta semana pelo Chega-Madeira.

Albuquerque apela os partidos sentido de responsabilidade porque irá prejudicar a Região. O líder recusa entregar o poder e deixar de enfrentar a moção de censura que “ataca o PS”, por isso acha “grotesco” que os socialistas aprovem o documento, no entanto diz-se preparado para ir a eleições.

Nada que os membros deste órgão já não soubessem uma vez que ontem, à chegada ao aeroporto, o líder dos social-democratas garantira ter condições políticas legítimas para exercer a liderança do partido bem como a presidência do governo ainda que sobre si esteja indiciado num processo judicial tal como outros cinco secretários regionais.

Numa reunião que demorou mais de uma hora, muito mais da meia hora que estava prevista, o que pode indiciar que nem todos os elementos da CP emitiram opinião.

Ausências notadas nesta reunião foram as do líder da JSD e o presidente do Gabinete de Estudos. Bruno Melim faltou à comissão porque acompanhou o Marítimo na deslocação ao continente e Miguel de Sousa tinha um compromisso pessoal, inadiável e há muito agendado.