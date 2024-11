Albuquerque considera irrelevante o aumento de 12% no preço da água

O presidente do Governo Regional relativiza a polémica em torno do anunciado aumento de 12% no preço da água. Nas contas de Miguel Albuquerque está em causa um acréscimo de apenas 3 cêntimos por metro cúbico (m3), ou seja, passar dos actuais 34 cêntimos por m3 para 37 cêntimos. Sustenta por isso que o aumento é "irrelevante", mas justificado pelo facto do preço da água não ter sido actualizado desde 2020.

A subida de 12% no preço da água revolta presidentes de Câmara, tema que merece destaque na ediçãode hoje do DIÁRIO. A ‘Águas e Resíduos da Madeira’, com autorização do Governo, propõe aumentos generalizados a partir de 1 de Janeiro de 2025. Por imposição legal, a proposta está a ser conversada com os Municípios, que contestam a intenção. Empresa alega que, em 2025, há grandes gastos com recursos humanos e energia, o que obriga a um tarifário superior.

Albuquerque diz ainda que o preço da água na Madeira "é dos mais baratos do país", para concluir que importa reflectir nesta actualização os valores da inflação dos últimos anos.