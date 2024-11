Albuquerque agradado com grau de satisfação do Chega

Miguel Albuquerque aparentemente está tranquilo com o desfecho final do Orçamento Regional e muito mais terá ficado quando foi informado que os deputados do Chega estavam “satisfeitos” com a receptividade do Governo às 16 propostas apresentadas, ainda que não esboçasse qualquer surpresa perante tal anúncio.

O presidente do Governo Regional lembrou a "disponibilidade para o diálogo foi total" de "entendimento com as forças democráticas eleitas" desde que tomou posse de executivo de minoria. Aliás, recordou, que, posteriormente à discussão do Orçamento para 2024, acolheu um conjunto de propostas que "estão em execução ou vão ser executadas", de resto fazem parte do quadro dos compromissos entre aqueles que viabilizaram o Orçamento.

Albuquerque parece, desta forma, estar absolutamente tranquilo quanta à viabilidade do Orçamento para 2025, bem como parece dormir descansando perante uma ameaça de uma Moção de Censura de iniciativa do Chega, ainda que dissesse que "um governo de minoria tem de estar sempre preparado para tudo".

O líder do PSD-M também negou que o Chega seja uma espécie de ‘pedra no sapato’ na governação social-democrata justamente por depender dos quatro parlamentares para ter uma maioria na Assembleia Legislativa.

Declarações à margem do novo empreendimento de turismo rural, na freguesia da Calheta.