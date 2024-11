Moção de Censura: quem segura Albuquerque?!

Metade dos membros do Governo Regional da Madeira são arguidos em processos judiciais, por suspeitas de corrupção ou práticas corruptivas. Tenho questionado, neste espaço e em outros fóruns, a passividade incompreensível e inoperância cúmplice dos partidos da oposição, sobretudo o PS e o JPP, que nunca se chegaram à frente na necessária apresentação de uma Moção de Censura que fizesse cair este governo, devolvendo a voz ao povo, em Eleições Regionais antecipadas. É o que deveria acontecer num qualquer país ou região democráticas do mundo.

Se é grave que o governo de arguidos e investigados por corrupção se tentem “agarrar como lapas” ao poder, é muito mais grave que as oposições tenham estado acomodadas aos seus lugarzinhos, a “ver a banda passar”, sem avançarem com uma moção de censura, única forma de fazer cair este governo. Com esta postura abriram espaço à extrema-direita que, oportunisticamente, se antecipa com o único intuito de “salvar a face” numa tentativa desesperada de branquear as suas posições de suporte deste regime.

Veremos qual o destino desta moção, apresentada pela extrema-direita. Veremos, também, o que fará a “esquerda mole” do PS e a oposição de “faz-de-conta” do JPP.

Se vão, finalmente “mexer-se” ou se vão continuar a segurar este governo de arguidos que são a vergonha de todos os madeirenses e portossantenses.