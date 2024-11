Albuquerque garante que Eduardo Jesus “não cometeu nenhum crime”

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, já tem conhecimento da nova investigação judicial que visa o Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Em reacção à notícia do DIÁRIO, o chefe do governo madeirense critica as “queixas anónimas” com o objectivo de “criar alarme social e fragilizar o governo”, dando conta de que a investigação aborda “questões administrativas”.

“É uma nova modalidade de fazer política, que é radicalizar a política”, disparou.

Albuquerque entende que o processo “não prejudica” nem fragiliza o Governo Regional e garante que Eduardo Jesus “não cometeu nenhum crime”, acrescentando que o secretário regional vai colaborar com a justiça com todos os esclarecimentos.

Miguel Albuquerque falava aos jornalista na manhã desta terça-feira, 5 de Novembro, à margem da visita à empresa Gestools ASP – Gestão Online, na cidade do Funchal.