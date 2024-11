Benfica esmaga FC Porto e aproxima-se do segundo posto dos 'dragões'

O Benfica goleou hoje o FC Porto por 4-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite aproximar-se do segundo lugar dos 'dragões' e quando as 'águias' ainda têm menos um jogo.

Depois de chegar ao intervalo igualado a 1-1, o Benfica, que somou o sexto triunfo consecutivo, nono sem perder, para a Liga, entrou melhor na segunda metade e chegou à goleada, com golos de Alvaro Carreras (30), Di Maria (56 e 82), o segundo de grande penalidade, e Nehuen (61), este na própria baliza, perante um FC Porto que voltou a perder após somar seis vitórias consectivas e que mercou por Samu, aos 44.

Com este triunfo, o Benfica reforçou o terceiro lugar, agora com 25 pontos, mais quatro do que o Santa clara, quarto, e a apenas dois do FC Porto, segundo classificado, mas os 'encarnados' têm ainda em atraso o encontro da oitava jornada, na Madeira, com o Nacional.