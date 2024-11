Madeirenses vice-campeões do Mundo de sub16 em pesca desportiva

Decorreu de 2 a 9 de Novembro, em Wexford, na Irlanda, o Campeonato do Mundo de Jovens, na categoria sub16, em pesca desportiva, onde Portugal arrecadou a 2.ª posição.

Inseridos na comitiva portuguesa, que partiu de Lisboa a 31 de Outubro, dois atletas madeirenses, Afonso Freitas do Clube Desportivo Mar e Serra e Ricardo Barradas do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz.

Ver Galeria Afonso Freitas

De acordo com nota enviada, "este apuramento deveu-se à participação nos campeonatos nacionais onde os referidos atletas garantiram um lugar na seleção nacional".

Na seleção portuguesa, que foi 2.ª classificada logo atrás da França que venceu o Campeonato do Mundo, destacou-se "a nível individual Afonso Freitas", que "alcançou um brilhante 10.º lugar da geral".